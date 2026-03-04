Hoy en Jujuy, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso, y una temperatura mínima que podría llegar a los 4.2°C. Durante la mañana, se espera que las condiciones se mantengan de manera estable, con vientos con velocidad máxima de unos 10 km/h. La humedad máxima será del 85%, favoreciendo una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al caer la tarde, el escenario no variará significativamente; las nubes seguirán dispersas y el termómetro marcará una temperatura que no superará los 18.4°C. Los vientos podrían aumentar moderadamente, alcanzando rachas de hasta 13 km/h. Aunque no se espera lluvia significativa, el cielo parcialmente cubierto proporcionará un ambiente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de marzo de 2026

Hoy en Jujuy, el sol hará su aparición a las 08:01 y se despedirá a las 18:41, proporcionando un periodo adecuado para actividades al aire libre en las horas más luminosas del día. Es momento ideal para planificar paseos matutinos y disfrutar de la naturaleza antes del crepúsculo.