El día de hoy en Neuquén tendremos una mañana con condiciones de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 27 km/h, manteniendo una humedad aproximada del 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán parcialmente nubosas con temperaturas alcanzando un máximo de 17°C. Los vientos permanecerán constantes y la humedad se mantendrá estable. No se esperan precipitaciones para el día de hoy, por lo que las actividades al aire libre podrán realizarse sin inconvenientes.

Observaciones astronómicas para hoy

El sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, brindando varias horas de luz solar. La fase lunar será observable desde las 17:28 hasta las 08:22, perfecta para aquellos interesados en observaciones astronómicas.