Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que irán desde los 3.4°C hasta los 21.2°C. Se espera que la humedad ronde cerca del 47%. Los vientos presentarán una velocidad media aproximada de 8 km/h, lo cual ayudará a mantener la sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, aunque con algunas brisas suaves. Las temperaturas seguirán en un rango cómodo para la época, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles óptimos, contribuyendo a una buena calidad del aire.