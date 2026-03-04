Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo de 2026
Clima diario
En el transcurso de la mañana, el clima en la ciudad de San Luis estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 7.5°C de mínima y podrían llegar hasta 17.7°C como máxima. No se espera precipitación significativa, facilitando actividades al aire libre. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 5.3 m/s, manteniendo una humedad relativa alrededor del 42%. Para más detalles sobre el clima, consulta aquí.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
En la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas no mostrarán una variación significativa, manteniéndose entre unos agradables 7.5°C por la noche y 17.7°C durante la tarde. El viento tendrá una velocidad máxima de 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el sol tendrá su salida a las 8:25 y se ocultará a las 18:24. La fase de la luna será favorable para actividades astronómicas nocturnas, ya que se encontrará en una etapa sin luna visible.
Observaciones astronómicas
En San Luis, este miércoles 4 de marzo de 2026, el sol saldrá a las 8:25 de la mañana y se pondrá a las 18:24. La luna, por su parte, será visible durante las primeras horas de la noche, ofreciendo una excelente oportunidad para actividades astronómicas.