En el transcurso de la mañana, el clima en la ciudad de San Luis estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 7.5°C de mínima y podrían llegar hasta 17.7°C como máxima. No se espera precipitación significativa, facilitando actividades al aire libre. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 5.3 m/s, manteniendo una humedad relativa alrededor del 42%. Para más detalles sobre el clima, consulta aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas no mostrarán una variación significativa, manteniéndose entre unos agradables 7.5°C por la noche y 17.7°C durante la tarde. El viento tendrá una velocidad máxima de 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el sol tendrá su salida a las 8:25 y se ocultará a las 18:24. La fase de la luna será favorable para actividades astronómicas nocturnas, ya que se encontrará en una etapa sin luna visible.

Observaciones astronómicas

En San Luis, este miércoles 4 de marzo de 2026, el sol saldrá a las 8:25 de la mañana y se pondrá a las 18:24. La luna, por su parte, será visible durante las primeras horas de la noche, ofreciendo una excelente oportunidad para actividades astronómicas.