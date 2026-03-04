Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo de 2026
Clima actual
El clima en Santa Cruz se presenta parcialmente nuboso durante la mañana de este miércoles 4 de marzo de 2026. Las temperaturas mínimas alcanzarán apenas los 3.4°C, mientras que la sensación térmica podría parecer más fría, con una humedad aproximada de 80%. Los vientos estarán presentes con una velocidad de hasta 16 km/h, haciendo que el aire se sienta más fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
A medida que transitamos hacia la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con un incremento de temperatura que llegará a un máximo de 7.3°C. El cielo seguirá parcialmente cubierto, aunque existe una ligera posibilidad de despeje hacia la noche. El viento podría aumentar su velocidad hasta 25 km/h, incidiendo notablemente en la sensación de frío. Sin lluvias pronosticadas, el clima se mantendrá estable en términos de precipitación.