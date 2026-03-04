El clima por la mañana en Santa Fe

En Santa Fe, este miércoles el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzará los 7.9°C, mientras que la humedad se situará en torno al 62%. La sensación será fresca, con vientos del sector noreste a una velocidad media de 11 km/h. Las nubes darán un respiro, dejando entrever el sol en algunos momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, la temperatura en Santa Fe ascenderá hasta un máximo de 18.5°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y los vientos continuarán a una velocidad de 21 km/h. Hacia la noche, las condiciones seguirán similares, sin precipitaciones significativas en el horizonte, permitiendo disfrutar de una noche serena.