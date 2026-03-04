El clima en Tierra del Fuego para este miércoles 4 de marzo de 2026 será variado. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente cubierto con temperaturas mínimas en torno a los -0.6°C. La humedad será alta, alcanzando niveles del 96%, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. A pesar de la nubosidad, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas, con apenas un 9% de probabilidad de lluvia. El viento soplará con una velocidad promedio de 9 km/h, manteniendo un entorno ligeramente ventoso para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones del tiempo continuarán similares a la mañana. Las temperaturas máximas se prevén alrededor de los 2.9°C, aunque se sentirán frescas debido a la persistente humedad. Mientras avanzamos hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado con muy pocas oportunidades de despejarse. Los vientos podrían aumentar ligeramente para alcanzar los 11 km/h, permitiendo que el descenso del sol no pase desapercibido. En cuanto a la humedad, se mantendrá en un rango muy alto, lo que hace que el uso de ropa abrigada sea recomendable.