Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 5 de marzo de 2026
Clima & tiempo
Detalles del clima de la mañana
Hoy por la mañana en Buenos Aires, el clima presentará características de un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 5.6°C, creando un ambiente fresco en las primeras horas del día. A lo largo de esta franja horaria, es probable que la máxima se situe en torno a 15°C. Los vientos serán moderados, soplando a velocidades de hasta 10 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable para quienes transiten al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Al avanzar la tarde, se espera que las condiciones de tiempo parcialmente nuboso prevalezcan. El termómetro podría alcanzar los 15.7°C como temperatura máxima, ofreciendo un clima más cálido pero todavía dentro del espectro templado. Los niveles de humedad variarán, y aunque no se prevé lluvia, el confort climático se verá favorecido. Para la noche se espera que la temperatura comience a descender, proporcionándole al día un cierre más fresco. Finalmente, con una humedad oscilando en cifras moderadas, será una jornada en la cual el uso de abrigos ligeros podría ser conveniente.