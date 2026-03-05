Detalles del clima de la mañana

Hoy por la mañana en Buenos Aires, el clima presentará características de un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 5.6°C, creando un ambiente fresco en las primeras horas del día. A lo largo de esta franja horaria, es probable que la máxima se situe en torno a 15°C. Los vientos serán moderados, soplando a velocidades de hasta 10 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable para quienes transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Al avanzar la tarde, se espera que las condiciones de tiempo parcialmente nuboso prevalezcan. El termómetro podría alcanzar los 15.7°C como temperatura máxima, ofreciendo un clima más cálido pero todavía dentro del espectro templado. Los niveles de humedad variarán, y aunque no se prevé lluvia, el confort climático se verá favorecido. Para la noche se espera que la temperatura comience a descender, proporcionándole al día un cierre más fresco. Finalmente, con una humedad oscilando en cifras moderadas, será una jornada en la cual el uso de abrigos ligeros podría ser conveniente.