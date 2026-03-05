Hoy, 5 de marzo de 2026, el clima en Ciudad De Buenos Aires se presenta con un inicio de jornada con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 8.6°C. Se espera que las temperaturas asciendan gradualmente, alcanzando máximos de 16°C. La humedad relativa se estima en un promedio del 62%, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca en las primeras horas del día. Los vientos soplarán principalmente desde el noroeste, con una velocidad promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con nubes dispersas y temperaturas rondando los 16°C. Durante la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, acercándose a los 10°C. El viento continuará siendo leve, brindando una noche tranquila en términos meteorológicos. La humedad se mantendrá alta, alcanzando un 78%, lo que puede provocar una sensación de mayor frescura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

Para los aficionados a la astronomía, la salida del sol está prevista para las 07:57, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 17:50. Es un día perfecto para disfrutar de las vistas del cielo al anochecer, cuando las condiciones climáticas permitirán una observación clara de las estrellas.