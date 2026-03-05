Clima por la mañana en Jujuy

En la región de Jujuy, el clima matutino presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso, pero con una sensación agradable ya que las temperaturas mínimas se espera que alcancen los 4.2°C. Aunque no se prevé lluvia, la humedad será notable, alcanzando un 46%. Los vientos serán moderados, con ráfagas que no superarán los 10 km/h, proporcionando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas mantendrán un cielo nuboso, con temperaturas que podrían llegar hasta los 18.4°C. A pesar de la variación térmica a lo largo del día, no se espera que haya precipitaciones significativas. Los vientos nocturnos se incrementarán ligeramente, con ráfagas de hasta 13 km/h. Será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aconsejando siempre llevar alguna prenda ligera para protegerse del viento.