En el inicio del día, el clima en La Rioja se presentará con un tiempo parcialmente nuboso, predominando la nubosidad durante gran parte de la mañana. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre una mínima de 6°C y alcanzarán un máximo de 21.1°C. Se espera que los vientos soplen de manera sostenida, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán mostrando un cielo parcialmente cubierto. La sensación térmica disminuirá ligeramente a medida que avance la noche. Las temperaturas nocturnas estarán en torno a los 7.2°C a 21.1°C, motivo por el cual no se descartan chaparrones ligeros hacia el final del día. Los vientos soplarán más intensos con rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h.