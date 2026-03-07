El clima en Buenos Aires para hoy será principalmente parcialmente nuboso en las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, y la humedad alcanzará hasta un 92%. Se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 10 km/h, caracterizados por predominio leve de nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el cielo permanecerá en su mayoría despejado, manteniéndose las temperaturas alrededor de los 15.7°C como máximo. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, una leve brisa podría sentirse con vientos que alcanzarán hasta 21 km/h. Para la noche, la sensación térmica disminuye ligeramente, permaneciendo el cielo mayormente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026

El amanecer será a las 07:37 y el atardecer está previsto para las 17:52, permitiendo que la mayoría del día disfrute de luz y cielo parcialmente despejado.