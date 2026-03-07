Pronóstico del clima en Formosa para esta mañana

Hoy en Formosa, se espera un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima que comenzará en 7.9°C. Durante la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 17 km/h, manteniendo una sensación agradable. La clima fresco y la humedad relativa del 66% dominarán durante las primeras horas del día, creando un panorama ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 20.5°C. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán presentes, aunque no se esperan precipitaciones. La humedad incrementará ligeramente, alcanzando alrededor del 96%. Los vientos, provenientes del sureste, se intensificarán moderadamente alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. El cielo permanecerá libre de lluvias, ofreciendo una noche tranquila y lista para disfrutar del fin de semana.