En Jujuy, el clima de la mañana estará parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 4.2°C. La humedad relativa será notable, alcanzando niveles de hasta el 85%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h, lo que proporcionará una brisa leve para empezar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya en la tarde, las temperaturas se elevarán rondando los 18.4°C, proporcionando una tarde templada. El cielo continuará con nubes, pero no se prevé precipitaciones significativas. La velocidad del viento, manteniéndose constante en 10 km/h, asegurará un ambiente apacible. Hacia la noche, se espera que las condiciones se mantengan estables, ofreciendo una oportunidad perfecta para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026

Hoy, el amanecer en Jujuy está previsto para las 07:26, mientras que el ocaso se producirá a las 18:41, brindando un día de luz solar de aproximadamente 11 horas y 15 minutos.