Para el día de hoy, el clima en Neuquén se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se experimentará una temperatura mínima de 4.9°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 13 km/h, lo que podría dar una sensación más fresca a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Al caer la tarde, se espera que la temperatura ascienda y ronde alrededor de los 17°C como máximo. El clima se mantendrá con nubes intermitentes, sin probabilidades de precipitaciones. Además, la humedad alcanzará un nivel del 75%, proporcionando un ambiente húmedo pero sin lluvias.

Para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas, se contará con cielos relativamente claros, permitiendo alguna visibilidad hacia las estrellas si las nubes lo permiten.