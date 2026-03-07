Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

En medio de un marzo con temperaturas inestables, la llegada del fin de semana pone en alerta a los argentinos que buscan aprovechar sábado y domingo para realizar alguna escapada. Para aquellos que tienen planes al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires hay malas noticias, ya que el clima en uno de estos dos días estará marcado por las lluvias.

Cómo estará el clima el fin de semana

Es que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 7 de marzo comenzará con tormentas por la madrugada y la mañana. La temperatura irá de los 20 a los 25 grado. Además, también se prevé actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.

El panorama cambia el domingo 8, cuando el termómetro marque un grado menos y el cielo permanezca nublado durante toda la jornada. Si bien no se esperan lluvias, quienes salgan deberán cuidarse del viento fuerte, que soplará a 50km/h entre la mañana y la tarde.

Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Sábado 7 de marzo : mínima de 20 °C y máxima de 25 °C. Las lluvias se harán presentes desde la madrugada a la mañana, mientras que a la tarde habrá 10% de probabilidades de precipitaciones. También se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Domingo 8 de marzo : mínima de 19 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado todo el día y se esperan fuertes ráfagas de viento por la mañana y tarde, las cuales soplarán entre 42 y 50 km/h.

Lunes 9 de marzo : mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada. Ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde/noche.

Martes 10 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 26 °C. Cielo parcialmente nublado durante todo el día. No se esperan lluvias y a la mañana habrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Qué otras provincias están bajo alerta por tormenta

Además de Buenos Aires, las provincias en las cuales se esperan tormentas fuertes en las próximas horas son:

Chaco

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

Salta

Santa Fe

Santiago del Estero

Cabe señalar que esta información rige desde las 12:00h del viernes 6 hasta las 11:59 horas del sábado 7 de marzo.

Se acerca el otoño: cuándo empieza en Argentina

Las temperaturas variadas durante el tercer mes del año también acompañan la inminente llegada del otoño, que según lo indicado por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), ocurrirá el viernes 20 a las 11:46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano de nuestro país y en el resto del hemisferio sur.

Desde entonces y hasta el 21 de junio, fecha en la que inicia el invierno, atravesaremos una época de hojas amarillas, temperaturas más agradables y días un poco más cortos.