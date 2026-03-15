Hoy el clima en Córdoba estará marcado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas cómodas que variarán entre los 7.3°C y los 21.9°C. Durante la mañana, se espera que el termómetro marque temperaturas más frescas, cercanas a los 7.3°C. No se pronostica ninguna precipitación, por lo que el día comenzará seco, con una sensación de calma aparente en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance la tarde, las temperaturas ascenderán alcanzando un máximo de 21.9°C. Se espera que el viento corra a una velocidad con un máximo de 12 km/h, aportando una brisa leve que será muy agradable. La humedad ambiente durante el día podría alcanzar hasta un 50%, sin embargo, la agradable brisa y el cielo parcialmente cubierto harán que uno se sienta cómodo en Córdoba hoy. Sin probabilidades de lluvia para el resto del día, el clima se mantendrá estable y tranquilo, idóneo para disfrutar de actividades al aire libre.