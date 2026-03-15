Este domingo 15 de marzo de 2026, en Santa Fe, el clima será propicio para disfrutar del día al aire libre con algunas precauciones. Clima permitirá ciertas actividades, especialmente durante la mañana cuando se espera una temperatura agradable de 8.9°C. Las condiciones estarán parcialmente nubosas, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos de dirección noreste a una velocidad promedio de 10 km/h. La humedad podrá sentirse en el ambiente debido a un nivel máximo del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En horas de la tarde, la temperatura podría elevarse hasta alcanzar un máximo de 18.5°C, manteniendo un clima templado y parcialmente nuboso. Aunque las nubes estarán presentes, no se esperan lluvias. Los vientos seguirán soplando del noreste, con una velocidad máxima estimada de 21 km/h. Ya hacia la noche, el clima se tornará más fresco, pero sin cambios radicales, manteniéndose seco y con un ambiente tranquilo.