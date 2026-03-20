Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará con características particulares. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso con temperaturas oscilando entre los 5.6°C y 15.7°C. La humedad alcanzará un 92%, por lo que el ambiente será bastante húmedo. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y la noche, el clima continuará despejado y con pocas nubes. Las temperaturas bajarán gradualmente, situándose cerca de 5.6°C. El viento variará entre 8 y 16 km/h, lo cual mantendrá el aire en movimiento, brindando un poco de frescura en un día de humedad alta. Se recomienda llevar una chaqueta si piensa salir durante la noche.

Nota: Recuerde que el clima puede cambiar abruptamente, por lo que se recomienda verificar las actualizaciones del pronóstico en fuentes confiables durante el día.