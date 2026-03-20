Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Clima del día
Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará con características particulares. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso con temperaturas oscilando entre los 5.6°C y 15.7°C. La humedad alcanzará un 92%, por lo que el ambiente será bastante húmedo. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Para la tarde y la noche, el clima continuará despejado y con pocas nubes. Las temperaturas bajarán gradualmente, situándose cerca de 5.6°C. El viento variará entre 8 y 16 km/h, lo cual mantendrá el aire en movimiento, brindando un poco de frescura en un día de humedad alta. Se recomienda llevar una chaqueta si piensa salir durante la noche.
Nota: Recuerde que el clima puede cambiar abruptamente, por lo que se recomienda verificar las actualizaciones del pronóstico en fuentes confiables durante el día.