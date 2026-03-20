En la mañana de este viernes, el clima en Chubut estará marcado por condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima será de 7.3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14.7°C. Los vientos se mantendrán constantes en una velocidad promedio de 31 km/h. La humedad rondará entre un 47% y 79%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, se anticipan cielos parcialmente cubiertos y una reducción en la velocidad del viento hasta 19 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 14°C, manteniéndose agradables. Al llegar la noche, la tendencia continuará siendo de pocas nubes, con una humedad más estable en el 60%. La brisa será un poco más suave durante las horas nocturnas.