Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Clima actual
En la mañana de este viernes, el clima en Chubut estará marcado por condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima será de 7.3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14.7°C. Los vientos se mantendrán constantes en una velocidad promedio de 31 km/h. La humedad rondará entre un 47% y 79%, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Por la tarde, se anticipan cielos parcialmente cubiertos y una reducción en la velocidad del viento hasta 19 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 14°C, manteniéndose agradables. Al llegar la noche, la tendencia continuará siendo de pocas nubes, con una humedad más estable en el 60%. La brisa será un poco más suave durante las horas nocturnas.