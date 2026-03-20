Hoy en la Ciudad De Buenos Aires, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda utilizar prendas abrigadas al salir. A lo largo de la mañana, se espera que el clima se mantenga estable, con vientos que podrían alcanzar los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, permitiendo disfrutar de un clima agradable. A medida que avance la tarde hacia la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto por nubes, con una humedad máxima que se aproximará al 78%. El nivel de viento aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h, manteniendo una atmósfera confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:04, en caso de planificar actividades al aire libre, se sugiere considerar estos horarios.