Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Clima hoy
Hoy en la Ciudad De Buenos Aires, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda utilizar prendas abrigadas al salir. A lo largo de la mañana, se espera que el clima se mantenga estable, con vientos que podrían alcanzar los 8 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, permitiendo disfrutar de un clima agradable. A medida que avance la tarde hacia la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto por nubes, con una humedad máxima que se aproximará al 78%. El nivel de viento aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h, manteniendo una atmósfera confortable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:04, en caso de planificar actividades al aire libre, se sugiere considerar estos horarios.