Este viernes, el clima en Formosa se presentará con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, se espera un ambiente agradable, con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y no se estima lluvia en las primeras horas. El viento será moderado y del sureste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, el clima mantendrá una tendencia similar, con una máxima de 20.5°C. Si bien las nubes continuarán presentes, no se esperan lluvias significativas. La humedad relativa será de aproximadamente el 51%. Por la noche, las temperaturas se tornarán más frescas, ideal para quienes disfrutan de una brisa agradable sin necesidad de abrigo extra.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de marzo de 2026

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:02 horas, mientras que se pondrá a las 18:08 horas. Igualmente, es un día propicio para quienes buscan disfrutar de la puesta de sol en un entorno relajado. Cabe mencionar que la luz lunar comenzará a hacerse presente pasada la medianoche, otorgando una oportunidad para quienes desean contemplar el cielo nocturno.