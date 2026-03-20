Pronóstico meteorológico de esta mañana en Mendoza

En la ciudad de Mendoza, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas se mantendrán frescas en la madrugada alcanzando los 6.6°C como mínima. A lo largo de la mañana, el clima permanecerá similar, con brisas suaves provenientes del oeste, y el índice de humedad rondando el 57%. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas en Mendoza subirán hasta aproximadamente 17.5°C. El cielo mantendrá su tendencia parcialmente nubosa, ofreciendo espacios de sol ocasionales. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una atmósfera agradable para actividades al aire libre. Hacia la noche, las nubes podrían disiparse ligeramente, sin esperarse lluvias en lo que resta del día. Con un nivel de humedad del 37%, la sensación térmica será más baja, así que sería sabio abrigarse si se planea salir. La visibilidad será buena, ideal para cualquier observación astronómica que quieras realizar cuando el sol se ponga alrededor de las 18:35.