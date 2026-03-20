En Río Negro, el clima de la mañana se caracterizará por ser nuboso en algunas áreas, con temperaturas mínimas cerca de los 6.8°C. La humedad alcanzará niveles relativamente altos, en torno al 82%, ofreciendo una sensación térmica fresca. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad moderada de aproximadamente 22 km/h, aumentando la sensación de frío. Se recomienda vestir adecuadamente y mantenerse informado sobre cualquier cambio drástico en el pronóstico.

Pronóstico del tiempo para hoy por la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el clima seguirá siendo predominantemente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.1°C. A pesar de que las posibilidades de precipitaciones son bajas, no se descartan lluvias leves. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente, por lo que se aconseja estar preparado para un clima fresco. La intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero continuará soplando desde el sureste, asegurando noches frescas y menos húmedas.