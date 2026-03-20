Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Clima en Río Negro
En Río Negro, el clima de la mañana se caracterizará por ser nuboso en algunas áreas, con temperaturas mínimas cerca de los 6.8°C. La humedad alcanzará niveles relativamente altos, en torno al 82%, ofreciendo una sensación térmica fresca. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad moderada de aproximadamente 22 km/h, aumentando la sensación de frío. Se recomienda vestir adecuadamente y mantenerse informado sobre cualquier cambio drástico en el pronóstico.
Pronóstico del tiempo para hoy por la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde, el clima seguirá siendo predominantemente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.1°C. A pesar de que las posibilidades de precipitaciones son bajas, no se descartan lluvias leves. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente, por lo que se aconseja estar preparado para un clima fresco. La intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero continuará soplando desde el sureste, asegurando noches frescas y menos húmedas.