Esta mañana, el clima en Salta presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y 21.2°C, proporcionando un ambiente ligeramente frío a primeras horas. Los vientos soplarán a una velocidad media de 5 km/h, pero con algunas ráfagas que podrían llegar a alcanzar los 8 km/h. La humedad se mantiene alrededor del 47%, lo cual es bastante cómodo para la mayoría de las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se espera que las condiciones permanezcan parcialmente nubosas, aunque podría haber pequeñas aperturas en el cielo. Las temperaturas alcanzarán su máximo en 21.2°C, ofreciendo un clima agradable para disfrutar al aire libre. Por la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, con temperaturas que comenzarán a descender lentamente a medida que avanza la noche. El viento se mantendrá estable, soplando de forma moderada. La humedad podría aumentar un poco, alcanzando hasta un 73%.