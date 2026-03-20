Para este clima en San Juan, la mañana comienza con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que fluctúan entre los 9.2°C y 20.4°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad máxima es del 61%. El viento soplará a una velocidad de hasta 11 km/h, por lo que es recomendable usar ropa ligera pero abrigada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 20.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso. Ya durante la noche, las condiciones serán similares, con una leve brisa que alcanzará hasta 11 km/h.