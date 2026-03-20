Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Clima diario
Para la mañana, se esperan prácticas condiciones de clima en San Luis con un cielo algo nublado. La temperatura mínima se presentará alrededor de los 7.5°C, brindando un ambiente fresco al inicio del día. Los vientos estarán activos con velocidades de hasta 36 km/h, por lo que es recomendable abrigarse si planea salir temprano. La humedad rondará el 66%, asegurando un nivel confortable en general, sin previsión de precipitaciones significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas serán similares, manteniendo un cielo parcialmente cubierto. Se prevé que la temperatura alcance los 17.7°C como máximo. Los vientos soplarán ligeramente más fuertes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h. La humedad seguirá presente en un nivel adecuado, asegurando un día agradable sin lluvias esperadas.
Observaciones astronómicas: El sol surgirá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, proporcionando un día completo de luz solar para disfrutar al aire libre.