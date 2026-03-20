Para la mañana, se esperan prácticas condiciones de clima en San Luis con un cielo algo nublado. La temperatura mínima se presentará alrededor de los 7.5°C, brindando un ambiente fresco al inicio del día. Los vientos estarán activos con velocidades de hasta 36 km/h, por lo que es recomendable abrigarse si planea salir temprano. La humedad rondará el 66%, asegurando un nivel confortable en general, sin previsión de precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas serán similares, manteniendo un cielo parcialmente cubierto. Se prevé que la temperatura alcance los 17.7°C como máximo. Los vientos soplarán ligeramente más fuertes, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h. La humedad seguirá presente en un nivel adecuado, asegurando un día agradable sin lluvias esperadas.

Observaciones astronómicas: El sol surgirá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, proporcionando un día completo de luz solar para disfrutar al aire libre.