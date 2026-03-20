Clima en la mañana en Santa Cruz

En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, presentando un ambiente fresco. El viento soplará a una velocidad razonable de aproximadamente 22 km/h, aunque sin ráfagas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en unos 80%, lo que aportará una sensación térmica ligeramente inferior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá con características similares. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, y el cielo permanecerá parcialmente nuboso sin pronósticos de precipitaciones significativas. El viento podría intensificarse levemente, aumentando su velocidad media hasta 25 km/h. Es recomendable llevar abrigo ya que la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad presente. El atardecer en Santa Cruz ocurrirá a las 17:34, brindando una atmósfera ideal para disfrutar al aire libre en las últimas horas diurnas.

Observaciones astronómicas: Cabe mencionar que el sol saldrá a las 09:40, y se espera que la puesta ocurra a las 17:34. La fase lunar actual es creciente, con interesantes oportunidades para observaciones astronómicas en cielos parcialmente despejados durante la noche. Para los entusiastas de la astronomía en la región, estas condiciones facilitan la visualización de varios astros y cuerpos celestes durante las horas nocturnas.