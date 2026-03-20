Hoy en Santa Fe, el clima comenzará con un amanecer a las 07:59 con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C, mientras se espera un aumento gradual hasta alcanzar máximas de 18.5°C. Aunque no se prevén precipitaciones, la humedad alcanzará niveles del 85%, por lo que se recomienda mantenerse hidratado durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, el clima se mantendrá con cielos parcialmente cubiertos, sin probabilidades de lluvia. El viento soplará desde el noreste a una velocidad máxima de 11 km/h, mientras que la intensidad de las ráfagas podría llegar hasta 21 km/h. La sensación térmica podría sentirse más fresca debido a este viento, además, durante la noche, la visibilidad se mantendrá óptima, permitiendo observar los astros si el cielo lo permite.

El sol se ocultará a las 18:06, dando paso a una noche con condiciones estables. El pronóstico no prevé ningún cambio significante en el clima para la noche.