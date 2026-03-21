Hoy en Mendoza, el día inicia con un clima parcialmente nuboso que promete abrirse paso a unas pocas horas de sol. Las temperaturas mínimas se registran en 6.6°C, avanzando poco a poco hacia las máximas de 17.5°C a lo largo del día. Además, se prevé humedad alta con un promedio del 62%, factor que podría influir en cómo percibimos el ambiente durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Con el transcurso de la tarde, las condiciones climáticas continuarán presentando un cielo parcialmente nuboso. Las ráfagas de viento del noroeste llegarán a los 13 km/h, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradablemente fresca. La noche en Mendoza se espera tranquila, con cielos despejados y un cierre de día perfecto para observaciones astronómicas si las condiciones se mantienen.