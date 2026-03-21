El clima en Tierra Del Fuego para hoy promete ser parcialmente nuboso con ligera llovizna. Las temperaturas oscilarán entre -0.6°C y 2.9°C, por lo que se recomienda vestir adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avance el día, continuarán las nubes dispersas y una ligera llovizna. El viento se mantendrá con una velocidad máxima de 11 km/h, lo que puede dar una sensación térmica más baja de lo esperado. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, la humedad relativa alcanzará niveles del 99%.

Con respecto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12, permitiendo un margen adecuado para aprovechar actividades al aire libre en caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El viento puede intensificarse en la noche, así que es recomendable asegurar objetos que podrían ser afectados por las ráfagas.

En conclusión, hoy tendremos un día mayormente nublado con intervalos de sol, invitando a disfrutar del día con las debidas precauciones ante el frío y los vientos que podrían surgir.