Condiciones del clima para esta mañana en Catamarca

Esta mañana en Catamarca, se presentará un día despejado con temperaturas mínimas en torno a 6.4°C. El clima será ideal para quienes disfruten del aire libre, ya que no se espera precipitación alguna. La humedad rondará el 37%, creando un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y la noche, el clima se mantendrá con cielos despejados y las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C. Se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 16 km/h, lo que no será un problema significativo. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, dado que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. Será un día con un promedio de 10 horas de luz solar, brindando una buena oportunidad para disfrutar de actividades exteriores.