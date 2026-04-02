En la mañana de hoy, Chubut estará disfrutando de un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas con una mínima prevista de 7.3°C. No se esperan precipitaciones, lo cual permite planear cualquier actividad al aire libre sin mayores inconvenientes. La humedad relativa máxima se ubicará alrededor del 79%, y los vientos tendrán una velocidad media que alcanzará los 32 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso en Chubut. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C, creando un entorno agradable para disfrutar al aire libre. Aunque no se prevén lluvias, es importante estar atento a los cambios rápidos que puedan ocurrir durante la jornada. Se recomienda vestirse en capas para enfrentar cualquier variación térmica que pueda presentarse, así como considerar la posibilidad de vientos que podrían aumentar un poco hacia la noche.