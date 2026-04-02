El clima en Mendoza para la mañana de este jueves se presentará con un estado parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 6.6°C, mientras que se experimentará una humedad máxima de alrededor del 62%. Durante la mañana, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, Mendoza se mantendrá parcialmente nubosa, con temperaturas que llegarán a un máximo de 17.5°C. La humedad se mantendrá en un nivel alto, alcanzando hasta el 62% durante la jornada. También se espera la presencia de vientos que podrían alcanzar las 13 km/h.