Clima en San Juan esta mañana

En la mañana de hoy en San Juan, el clima nos brindará un inicio de jornada con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.2°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la clima puede sentirse fresco. La humedad será de alrededor de 34%, mientras que los vientos soplarán a una media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, la nubosidad se mantendrá en San Juan. Las temperaturas pueden alcanzar hasta un máximo de 20.4°C. A lo largo de la tarde y la noche, no se prevé lluvia en la región. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, con ráfagas que alcanzarán los 17 km/h. La humedad no variará significativamente, así que llevá una chaqueta ligera si planeás salir.