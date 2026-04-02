Hoy en Santa Fe, comenzaremos el día con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, lo que indica un inicio algo fresco, con una humedad del 85%. A lo largo de la mañana, los vientos llegarán a una velocidad máxima de 11 km/h, impulsando un ligero aire fresco sobre la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya durante la tarde, las nubes seguirán acompañándonos, aunque las temperaturas subirán hasta alcanzar los 18.5°C en sus máximos. El viento mantendrá una velocidad máxima de 21 km/h. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no está de más llevar un abrigo ligero por las dudas.