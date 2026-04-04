Hoy en Catamarca, el clima se presentará con intervalos de nubes en la mañana y temperaturas que partirán desde los 6.4°C. La humedad relativa permanecera en 37%, y a lo largo del día no se prevé precipitaciones importantes. Sin embargo, es necesario estar prevenido ante cualquier cambio súbito en el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya en horas de la tarde y noche, Catamarca mantendrá un ambiente parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C, acompañado por vientos con velocidades de hasta 33 km/h. No habrá signos significativos de lluvia, así que las actividades al aire libre pueden continuar, siempre tomando los cuidados pertinentes.

Para los aficionados a la astronomía, la salida y puesta del sol serán observaciones de interés. El amanecer civil está programado a las 08:12 y el ocaso a las 18:33, lo que ofrece un margen considerable para la observación del cielo.