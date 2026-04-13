Para la mañana de este lunes 13 de abril de 2026 en Chubut, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso, y se espera que las temperaturas mínimas estén alrededor de los 7.3°C. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de chances durante este periodo. La humedad rondará el 47%, garantizando un ambiente algo seco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En las horas de la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 14.7°C, lo que hará que el ambiente sea templado en general. Los vientos soplarán a una media de 22 km/h. La humedad descenderá levemente a un 60%. Es recomendable llevar ropa ligera pero contar con alguna prenda de abrigo para las horas nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 13 de abril de 2026

El sol saldrá a las 08:28 y se pondrá a las 17:51 en Chubut. Durante el día, la luminosidad solar será moderada, proporcionando una ventana de tiempo adecuada para disfrutar de actividades al aire libre.