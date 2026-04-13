Para este lunes 13 de abril del 2026, se anticipa un día con clima predominantemente parcialmente nuboso en Ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 16°C en el transcurso de la mañana. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, el porcentaje de humedad estará en torno al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En el transcurso de la tarde y noche, se espera que el clima continúe con características similares, con una ligera disminución en las temperaturas a medida que avanza el día. Los vientos soplarán del sector noroeste con una velocidad moderada, alcanzando hasta 30 kilómetros por hora.

Observaciones astronómicas para Ciudad De Buenos Aires

La salida del sol está programada para las 07:57 y se pondrá a las 17:04. Durante la noche, la fase lunar actual es del cuarto menguante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda llevar una capa extra de abrigo si planeas salir por la noche, ya que las temperaturas podrían descender notablemente.