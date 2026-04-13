Hoy, el clima en Formosa será mayormente seco y fresco por la mañana. A medida que el sol aparece, la temperatura comenzará a elevarse con un amanecer civil a las 07:37 y alcanzará un máximo de 20.5°C durante el día. Se espera una humedad del 46%, lo que proporcionará una frescura relativa. Los vientos soplarán suavemente a una velocidad máxima de 9 km/h, asegurando un día moderado sin ráfagas perturbadoras. Disfruta de la mañana cálida y soleada mientras te preparas para el resto del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, la temperatura se nivelará con respecto a la mañana, manteniéndose alrededor de los 20°C. El cielo seguirá estando parcialmente nuboso, a medida que el sol comience a ocultarse a las 18:08. Aunque la temperatura nocturna caerá a unos 7.9°C, la noche estará ideal para quienes disfrutan de un clima fresco y apacible. Los vientos permanecerán suaves, garantizando una noche tranquila. Recuerda disfrutar del mosaico estelar que el cielo nocturno ofrece durante las noches claras en Formosa.