El día de hoy en Neuquén se presenta con clima mayormente fresco durante la mañana. Esta jornada comenzará con una temperatura mínima de 4.9°C, lo que sugiere la necesidad de abrigarse adecuadamente al salir. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con una probabilidad casi nula de precipitaciones. Las condiciones serán relativamente tranquilas debido al bajo porcentaje de humedad que se estima estará alrededor del 22%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, se estima que las temperaturas podrían llegar a un máximo de 17°C, manteniendo el cielo con intervalos nubosos sin grandes cambios. Aproximadamente durante el atardecer, se espera que el sol se ponga a las 18:16 horas, dejando paso a temperaturas un poco más bajas y una atmósfera más fresca. El viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h, aportará un aire más fresco hacia la noche.

Para disfrutar de esta jornada, es fundamental considerar las condiciones climáticas, especialmente durante las primeras horas. Es recomendable llevar una chaqueta ligera en caso de circular al aire libre.

No se esperan lluvias significativas, lo cual favorece las actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la temperatura un tanto más fría durante la mañana y noche.