Hoy, 13 de abril de 2026, el clima en Tierra del Fuego presentará una variada gama de condiciones. Por la mañana, se espera que las temperaturas mínimas alcancen los -0.6°C, con una sensación térmica relacionada con la brisa moderada de 11 km/h en promedio. La probabilidad de precipitación será baja, por lo que se podrá disfrutar de un inicio de día relativamente fresco pero estable, favoreciendo las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, el pronóstico indica un aumento en la temperatura máxima, alcanzando los 2.9°C. Esto estará acompañado por un cielo que pasará de parcial a mayormente nublado, con vientos que podrían intensificarse hasta 22 km/h, incrementando la sensación de frío. A pesar de la nube, no se prevé un aumento en las precipitaciones. Se recomienda mantenerse abrigado si se planea salir en horas nocturnas, ya que la humedad relativa rondará el 96%, proporcionando una sensación de frialdad.