Pronóstico del Clima para Santa Cruz

Hoy, jueves 16 de abril de 2026, en Santa Cruz, nos esperan condiciones de cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y 7.3°C, siendo frescas en las primeras horas del día. Se tiene una probabilidad de precipitaciones minúscula, lo que sugiere que el día podría ser mayormente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche en Santa Cruz, el cielo persistirá con intervalos nubosos. Las temperaturas no variarán demasiado, manteniéndose en un rango cómodo. Vientos suaves se registrarán a lo largo del día con una velocidad máxima de aproximadamente 25 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco. Recomendamos estar atentos a posibles cambios rápidos en el clima durante la noche.

Observaciones astronómicas

El sol tendrá su orto a las 09:40 horas y se pondrá a las 17:34 horas, ofreciendo un espectáculo natural para los observadores.

Para quienes disfruten de la observación astronómica, estos horarios ofrecen una oportunidad perfecta para disfrutar de los cielos patagónicos.