Pronóstico del tiempo para esta mañana

El clima en Ciudad De Buenos Aires para este viernes por la mañana presentará cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que la máxima podrá alcanzar los 16°C. Si bien no hay precipitaciones previstas, la humedad permanecerá elevada, alcanzando un 78%. Las ráfagas de viento del sector sur se mantendrán moderadas, con velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría traer un ligero alivio a las sensaciones térmicas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares, con cielo parcialmente cubierto pero sin probabilidades de lluvia. La temperatura máxima esperada será de 16°C, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Avanzada la noche, la nubosidad podría disminuir, pero la sensación térmica comenzará a descender progresivamente. Se espera que las condiciones de viento continúen moderadas, manteniendo una frescura marcada en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de abril de 2026

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires se producirá a las 7:57 AM, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 5:50 PM. La duración del día será de aproximadamente 10 horas, permitiendo aún tiempo suficiente para realizar actividades al aire libre bajo la luz del sol.