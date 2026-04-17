Hoy en Salta, el clima es parcialmente nuboso con leves probabilidades de precipitación. Las temperaturas oscilarán desde una mínima de 3.4°C hasta una máxima de 21.2°C. A lo largo de la mañana, los vientos tendrán una velocidad media de hasta 8 km/h y la humedad estará alrededor del 47%. Para más detalles sobre el clima, recomendamos estar atentos a las actualizaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el pronóstico del tiempo indica condiciones similares con cielos parcialmente nublados. No se esperan lluvias significativas, con una precipitación total esperada escasa. Los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de hasta 8 km/h. La temperatura máxima podría subir a 21.2°C, manteniendo el día en un rango templado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Es aconsejable vestir en capas debido a las fluctuaciones de temperatura durante el día. Mantener un ojo en la velocidad del viento puede ser útil al planear actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de abril de 2026

Hoy, el amanecer en Salta será a las 07:03, y el atardecer ocurrirá a las 18:40, proporcionando un día de duración promedio de luz solar. Maximizar las actividades diurnas es recomendable para disfrutar de las mejores condiciones climáticas.