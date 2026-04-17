Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de abril de 2026
Clima Salta
Hoy en Salta, el clima es parcialmente nuboso con leves probabilidades de precipitación. Las temperaturas oscilarán desde una mínima de 3.4°C hasta una máxima de 21.2°C. A lo largo de la mañana, los vientos tendrán una velocidad media de hasta 8 km/h y la humedad estará alrededor del 47%. Para más detalles sobre el clima, recomendamos estar atentos a las actualizaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche, el pronóstico del tiempo indica condiciones similares con cielos parcialmente nublados. No se esperan lluvias significativas, con una precipitación total esperada escasa. Los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de hasta 8 km/h. La temperatura máxima podría subir a 21.2°C, manteniendo el día en un rango templado.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Es aconsejable vestir en capas debido a las fluctuaciones de temperatura durante el día. Mantener un ojo en la velocidad del viento puede ser útil al planear actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 17 de abril de 2026
Hoy, el amanecer en Salta será a las 07:03, y el atardecer ocurrirá a las 18:40, proporcionando un día de duración promedio de luz solar. Maximizar las actividades diurnas es recomendable para disfrutar de las mejores condiciones climáticas.