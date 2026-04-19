Clima en Neuquén

El clima para la mañana de hoy en Neuquén se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C, mientras que se estima que las máximas rondarán los 17°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, alcanzando hasta los 27 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con una leve posibilidad de lluvia. Las temperaturas permanecerán agradables, manteniéndose entre los 4.9°C y 17°C. Se espera que los vientos aumenten ligeramente su velocidad, llegando hasta 27 km/h, generando una sensación de frescura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Es recomendable llevar un paraguas a mano, ya que existe una baja probabilidad de precipitaciones. Asimismo, un abrigo ligero será útil para contrarrestar las brisas de la tarde. Recuerde estar al tanto del pronóstico meteorológico para cualquier cambio repentino en las condiciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de abril de 2026

El sol salió a las 08:47 horas y se pondrá a las 18:16 horas, brindando aproximadamente 9 horas y 29 minutos de luz solar en el día de hoy.