Condiciones climáticas para la mañana

Esta mañana en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 5.6°C, con una humedad relativa del 55%. Los vientos se mantendrán de leve intensidad, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. A medida que avanza la mañana, se espera que el clima se mantenga estable, con un ligero aumento en las temperaturas y sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando valores cercanos al 92%. Los vientos soplarán más fuertemente en comparación con la mañana, aumentando su velocidad máxima hasta 21 km/h. Aunque el clima se mantendrá nublado, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja. A lo largo de la tarde, se recomienda a los residentes disfrutar de las condiciones suaves antes del anochecer.