Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de abril de 2026
Clima hoy
Condiciones climáticas para la mañana
Esta mañana en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 5.6°C, con una humedad relativa del 55%. Los vientos se mantendrán de leve intensidad, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. A medida que avanza la mañana, se espera que el clima se mantenga estable, con un ligero aumento en las temperaturas y sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando valores cercanos al 92%. Los vientos soplarán más fuertemente en comparación con la mañana, aumentando su velocidad máxima hasta 21 km/h. Aunque el clima se mantendrá nublado, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja. A lo largo de la tarde, se recomienda a los residentes disfrutar de las condiciones suaves antes del anochecer.