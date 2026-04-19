En la Ciudad de Buenos Aires, la mañana amanecerá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 8.6°C. Aunque hay ausencia de precipitaciones, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 12 km/h, ofreciendo una brisa fresca. La humedad se situará en torno al 66%, lo que contribuirá a esta clima ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A lo largo del día, hacia la tarde y noche, el termómetro podría alcanzar un máximo de 16°C. Los vientos seguirán presentes, aunque no se esperan cambios significativos en su intensidad. El cielo se mantendrá mayormente despejado en horas de la tarde, mientras que hacia la noche podría incrementarse la nubosidad.

No se prevén lluvias para la jornada de hoy, manteniéndose el ambiente seco y estable. Un día ideal para actividades al aire libre o simplemente para disfrutar de un paseo por la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de abril de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 07:57, inaugurando así la jornada con su luz matinal. Mientras tanto, el anochecer llegará a las 17:50, momento en que el sol se ocultará, dando paso a la velada. Es una excelente oportunidad para disfrutar de lo que resta del día bajo las agradables condiciones climáticas.

“Recuerde que los pronósticos pueden variar. Siempre consulte fuentes oficiales para detalles al instante sobre condiciones climáticas.”