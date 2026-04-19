Esta mañana en Córdoba, el clima presentará características de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3 grados Celsius, lo que puede requerir algún abrigo para las primeras horas del día. Se espera que el viento sople con una velocidad media de 5.2 km/h, aportando una brisa suave pero constante durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Ya entrada la tarde y hacia la noche, el tiempo seguirá siendo inestable, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Las máximas alcanzarán unos 21.9 grados Celsius, haciendo que la sensación térmica sea agradable. La humedad relativa estará en un rango medio, manteniéndose alrededor del 31%. Aunque no se espera lluvia, siempre es bueno estar prevenido. Además, los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 12 km/h, lo que sugiere un ambiente ligeramente ventoso para la jornada vespertina.