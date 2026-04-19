Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de abril de 2026
Clima del día
Hoy en Corrientes, el clima arrancará con condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, con vientos suaves predominando una velocidad de hasta 5.3 km/h. Se espera un clima tranquilamente estable por la mañana, ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Ya por la tarde, la situación se mantendrá similar con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que podrían alcanzar los 18.8°C. Los vientos serán moderados, llegando a un máximo de 19 km/h. La humedad percibida estará en torno al 94%, lo que pudiera intensificar la sensación cálida hacia el anochecer.
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, se recuerda que el amanecer fue a las 07:08 y el atardecer será a las 18:08.