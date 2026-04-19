Hoy en Corrientes, el clima arrancará con condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, con vientos suaves predominando una velocidad de hasta 5.3 km/h. Se espera un clima tranquilamente estable por la mañana, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Ya por la tarde, la situación se mantendrá similar con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que podrían alcanzar los 18.8°C. Los vientos serán moderados, llegando a un máximo de 19 km/h. La humedad percibida estará en torno al 94%, lo que pudiera intensificar la sensación cálida hacia el anochecer.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, se recuerda que el amanecer fue a las 07:08 y el atardecer será a las 18:08.